قرقاش: معالجة التحالف الحصيفة لأزمة عدن تفادت حدوث فتنة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الجمعة، إن معالجة التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن "الحصيفة لأزمة عدن، تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من كافة الأطراف"، مشيراً إلى أن "الأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه"، مضيفاً أن الحوار اليمني الجدي مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت سلبياً.

معالجة التحالف الحصيفة لأزمة عدن تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من كافة الأطراف، الأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه، والحوار اليمني الجدي مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت سلبيا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢ فبراير، ٢٠١٨

وأضاف قرقاش في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع التواصل "تويتر": "سرّني البارحة تأكيد سياسي يمني مهم قوله إن موقف الإمارات في اليمن نبيل وسيكتب التاريخ بحروف من ذهب عن فزعتها لجيرانها وتضحيات أبنائها وشفافية موقفها".

وسرّني البارحة تأكيد سياسي يمني مهم قوله أن موقف الإمارات في اليمن نبيل و سيكتب التاريخ بحروف من ذهب عن فزعتها لجيرانها وتضحيات أبنائها وشفافية موقفها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢ فبراير، ٢٠١٨

وقال وزير الدولة الإماراتي: "وكما نحن مطالبون بالدعوة إلى حسن تدبير الأمور وتقديم الأولويات دون تناسي المطالَب، فنحن أيضا مطالبون بالمبادرة سياسياً على ضوء التصدعات الكبيرة في موقف التمرد الحوثي وشرعيته".

وكما نحن مطالبون بالدعوة إلى حسن تدبير الأمور وتقديم الأولويات دون تناسي المطالَب، فنحن أيضا مطالبون بالمبادرة سياسيا على ضوء التصدعات الكبيرة في موقف التمرد الحوثي وشرعيته. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢ فبراير، ٢٠١٨

وشدد قرقاش على أنه "من الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيّد في المياه العكرة أن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، نبني شراكة استراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها".

ومن الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيّد في المياه العكرة بأن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، نبني شراكة إستراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢ فبراير، ٢٠١٨

وأنهى وزير الدولة الإماراتي تغريداته بالقول إن "الإعلام العربي المسؤول لا يشوه المواقف الإقليمية افتراءً، بل ينطلق من قراءته للسياسات التي أقحمت نفسها في الشأن العربي، لا يمكن للفعل إلا أن يكون له ردّ فعل".