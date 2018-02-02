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قرقاش: معالجة التحالف الحصيفة لأزمة عدن تفادت حدوث فتنة

المصدر: العربية.نت
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الجمعة، إن معالجة التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن "الحصيفة لأزمة عدن، تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من كافة الأطراف"، مشيراً إلى أن "الأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه"، مضيفاً أن الحوار اليمني الجدي مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت سلبياً.

وأضاف قرقاش في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع التواصل "تويتر": "سرّني البارحة تأكيد سياسي يمني مهم قوله إن موقف الإمارات في اليمن نبيل وسيكتب التاريخ بحروف من ذهب عن فزعتها لجيرانها وتضحيات أبنائها وشفافية موقفها".

وقال وزير الدولة الإماراتي: "وكما نحن مطالبون بالدعوة إلى حسن تدبير الأمور وتقديم الأولويات دون تناسي المطالَب، فنحن أيضا مطالبون بالمبادرة سياسياً على ضوء التصدعات الكبيرة في موقف التمرد الحوثي وشرعيته".

وشدد قرقاش على أنه "من الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيّد في المياه العكرة أن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، نبني شراكة استراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها".

وأنهى وزير الدولة الإماراتي تغريداته بالقول إن "الإعلام العربي المسؤول لا يشوه المواقف الإقليمية افتراءً، بل ينطلق من قراءته للسياسات التي أقحمت نفسها في الشأن العربي، لا يمكن للفعل إلا أن يكون له ردّ فعل".

كلمات دالّة

#الإمارات, #السعودية, #التحالف العربي, #اليمن, #أزمة عدن, #قرقاش

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