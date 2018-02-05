فبركة قطرية عن نقل أشجار من سقطرى.. وعمان ترد

بعد أن روج ناشطون قطريون وإعلاميون يدورون في فلك الدوحة خبراً "مفبركاً" عن نقل أشجار من جزيرة سقطرى إلى دولة الإمارات، ردت سلطنة عمان مؤكدة عدم صحة الخبر جملة وتفصيلاً.

وأعلن مرفأ صلالة على حسابه الرسمي على تويتر أن لا صحة لما تم تداوله من نقل أشجار من #سقطرى إلى #الإمارات، وأن تلك الأشجار التي صورت في المرفأ استوردت من عدة دول لتتجه إلى دولة أخرى، لم يسمها.

وقال في تغريدته: "لا صحة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لأشجار تشحن من سقطرى إلى دولة الإمارات، وننوه إلى أن الأشجار مستوردة من عدة دول ومتجهة إلى دولة أخرى".

يذكر أنه في 5 يونيو 2017 قررت كل من الإمارات والسعودية، والبحرين ومصر مقاطعة قطر لدعمها لجماعات إرهابية، فضلاً عن سعيها لنشر البلبلة داخل دول أخرى.