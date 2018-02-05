قيادي يهودي أميركي: قطر هي الأفضل لإسرائيل

وصف آلان #درشويتز، القيادي اليهودي الأميركي، #قطر بعد زيارته للدوحة بأنها مثل #إسرائيل. وكانت صحف إسرائيلية أشارت إلى أن ثمة تعاوناً بين الدوحة وتل أبيب أوجد تفاهمات أعمق بين البلدين.

قطر وإسرائيل تصارعان من أجل البقاء، تصريح أدلى به درشويتز القيادي اليهودي الأميركي بعد زيارة للدوحة.

ومضى درشويتز في تشبيه إسرائيل بقطر قائلا إنها محاطة بالأعداء، وتخضع للمقاطعة والمطالب غير الواقعية.

وقال درشويتز المتصل بمؤسسات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة أيضا إن رفع علم إسرائيل في قطر خلال منافسات التنس الأخيرة ومنع بطل الشطرنج الإسرائيلي من دخول #السعودية، أظهرا أن قطر هي الأفضل دائما لإسرائيل.

ونقل موقع غلوباليست عن درشويتز ثقته في أن العلاقة مع قطر ستثمر عن نتائج إيجابية لإسرائيل و #اليهود.

من جانب آخر، ذكر موقع "جيروزلم بوست" الإسرائيلي أن الجنرال شيمون شابيرا مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعث برسالة إلى إحدى منظمات اللوبي اليهودي بغرض إيصالها إلى الكونغرس، وفحواها أن قطر لم تدعم حماس عسكريا.

ليس ذلك فقط بل ذهبت صحف إسرائيلية إلى أن هذه النتائج هي ثمرة تعاون خفي بين تل أبيب والدوحة، أوجد تفاهمات أعمق بشأن قضايا عدة.

التعاون يستكمل التفاهمات الموجودة أصلا بين إسرائيل وقطر، وقد زاد وتيرته إنفاق الدوحة بسخاء على المنظمات اليهودية الأميركية.