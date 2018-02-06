فيديو.. حادث سير ضخم في أبوظبي بسبب الضباب

وقع صباح اليوم الثلاثاء #حادث_سير ضخم على الطريق السريع الواصل بين أبوظبي ودبي، وذلك بسبب الضباب الكثيف وتدني الرؤية وعدم التزام السائقين بترك مسافة كافية والسرعة الزائدة وعدم مراعاة ظروف الطريق، حسب ما أوضحته شرطة المرور في أبوظبي.

وانتشرت فيديوهات لمكان الحادث الذي تسبب بتضرر 44 سيارة وجرح 22 شخصاً تنوعت إصاباتهم، حيث كان 18 شخصا إصاباتهم بسيطة، واثنان متوسطة بينما إصابة شخصين آخرين كانت بليغة.

وتظهر الفيديوهات سيارات متوقفة في الطريق بينما يهرع أشخاص للاحتماء قبل أن تأتي شاحنة وتدهس بعض السيارات المتوقفة. وسارعت الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث.

وأوضح مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، العميد خليفة محمد الخييلي، أن سرعة استجابة الدوريات المرورية ووصول الباص الميداني ومركبات الإسعاف والإنقاذ التابعة لمديرية الطوارئ والسلامة العامة ومركبات الدفاع المدني وسيارات نقل المركبات" الريكفيري" واتخاذ الإجراءات الميدانية لتأمين الطريق وإخلائه من المركبات المتضررة أدى إلى عدم تفاقم الحوادث وإعادة الطريق إلى حالتها الطبيعية.

وأشار الخييلي إلى أن شرطة أبوظبي نفذت خطة الطوارئ أثناء الضباب بإيقاف المركبات والشاحنات وباصات نقل العمال على المواقف الجانبية المخصصة لهم أثناء الضباب.

ودعا السائقين إلى عدم استخدم الإشارات الضوئية التحذيرية الأربعة أثناء الضباب إلا في حالة التوقف التام على الكتف الإيمن خارج الطريق وخفض السرعات ومضاعفة مسافة الأمان بين المركبات وعدم التجاوز.