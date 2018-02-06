مجلس علماء باكستان يستنكر محاولة قطر تدويل ملف الحج

استنكر مجلس علماء #باكستان محاولات #قطر الجديدة إثارة ملف التدويل، الذي سعت له في موسم #الحج الماضي.

وأوضح رئيس مجلس علماء باكستان، الشيخ طاهر محمود الأشرفي، أن محاولة تدويل ملف الحج والحرمين الشريفين مؤامرة خطيرة تدل على سير قطر على خطى #إيران، التي دعت من قبل إلى هذه المحاولة الخبيثة.

وقال الأشرفي، في بيان صحافي، إن علماء باكستان يعتبرون محاولة تدويل ملف الحج والحرمين الشريفين مؤامرة خطيرة على المقدسات الإسلامية، ولا يمكن اعتبارها إلا بمثابة الحرب على الحرمين الشريفين.

كما أضاف أنه يجب على الدوحة تجنب استخدام الحج والحرمين الشريفين لتحقيق أهداف سياسية، مؤكداً أن الأمة الإسلامية تثق في قيادة وشعب المملكة العربية #السعودية، وقدرتها على إدارة الحج بالطريقة المثلى.