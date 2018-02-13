بعد جثة الفريزر بالكويت.. عين الفلبين على عمان والبحرين

لا تزال جثة الفريزر التي وترت العلاقات بين الفلبين والكويت، تتفاعل، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الفلبيني "التصعيدية".

ويبدو أن التلميحات الفلبينية تشي باحتمال تحويل العمال الذين كانوا يفدون إلى الكويت باتجاه بلدان عربية أخرى، قد تكون عمان والبحرين أبرزها، بحسب ما قال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي الاثنين.

وكان قرار الحظر الشامل لإرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت دخل حيز التنفيذ، الاثنين.

وفي خطوة داعمة للعمال الذين قد يعودون من الكويت، أعلنت الفلبين عن مساعدات مالية ستقدمها إلى هؤلاء. وقال هاري روكي: "إن العمال العائدين من الكويت سيحصلون على مساعدات مالية من إدارة رعاية العمال في الخارج، وربما يتم نشرهم في دول أكثر إنسانية مثل عمان والبحرين"، بحسب ما أفادت صحيفة Manila Bulletin.

مانيلا تصعد.. وتوسع الحظر

إلى ذلك، صعدت مانيلا لهجتها ووسعت دائرة الحظر لتشمل العمال الذين حصلوا على تصاريح عمل ولم يغادروا بعد إلى الكويت.

إذ قال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو في مؤتمر صحافي عصر الاثنين: "مع ورود تقارير عن استغلال ووفيات لعمالتنا المغتربين في الكويت، فُرض حظر تام على جميع العاملين في الخارج، وسيدخل هذا القرار مباشرة حيز التنفيذ.

كما لم تستبعد السلطات إلغاء التصاريح الممنوحة للفلبينيين الذين يعملون حاليًا في الكويت أو العائدين للعمل بموجب عقود عمل جديدة.

يذكر أن وسائل إعلام كويتية كانت ذكرت أن وزارة الخارجية الكويتية تسعى إلى وضع حلول نهائية لمشكلة وقف العمالة الفلبينية.

وكشفت صحيفة "القبس"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن الكويت زودت السلطات الفلبينية بالتقرير الجنائي للحالات السبع التي طُلب عنها استيضاح لكنها لم تقنع السلطات في مانيلا.

مطالبة بوقف المساعدات للفلبين

في المقابل، طالبت النائبة الكويتية صفاء الهاشم الحكومة ممثلة بوزير الخارجية بتوجيه رسالة قوية؛ ردًا على القرارات الفلبينية بوقف إرسال العمالة إلى الكويت، عبر وقف المساعدات للفلبين.

ودعت الهاشم في تغريدات عبر حسابها على "تويتر" قبل يومين، إلى فتح باب الاستقدام لدول أخرى لمساعدة الأسر الكويتية.

وأضافت النائبة الكويتية، أنها ستتقدم باقتراح لمنع الوافدين من استقدام العمالة المنزلية، محملة إياهم مسؤولية "المصائب التي طالت قطاع العمالة المنزلية"، في إشارة إلى "الجريمة" التي وترت العلاقات أواخر الأسبوع الماضي بين الفلبين والكويت، حيث اتهم بحادثة وافد لبناني وزوجته السورية بقتل عاملة فلبينية، ووضع جثّتها في الثلاجة، في القضية التي عرفت بالكويت بـ "جثة الفريزر".