الجبير: 1.5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن #المملكة خصصت 1.5 مليار دولار لمشاريع إعادة إعمار العراق، وتمويل الصادرات السعودية له.

وكان أمير #الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستخصص مبلغ ملياري دولار وفق آلية الصندوق الكويتي لإعمار العراق وتشجيع الاستثمار فيه.

وأضاف الشيخ صباح أن هناك تعاوناً من الأسرة الدولية والبنك الدولي لإعمار #العراق.

كما تعهد الشيخ صباح بعدم التواني عن دعم اليمن وسوريا، بعد عودة الاستقرار للبلدين.

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي: "أعدنا نصف #النازحين داخل البلاد الذين يزيد عددهم على 5 ملايين".

وأضاف العبادي أن العراق لن يتوقف أيضا عن "محاربة الفساد الذي لا يقل خطورة عن الإرهاب".

وانطلقت في #الكويت، الاثنين، أعمال مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق بدعوات للمساهمة بشكل فعال في عملية البناء بعد شهرين من إعلان #بغداد "انتهاء الحرب" ضد تنظيم "داعش" في أعقاب 3 سنوات من المعارك المدمرة.

من جانبه، صرح مصطفى الهيتي مدير "صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية" في أول جلسات المؤتمر قائلاً: "بدأنا ببعض الخطوات لإعادة الإعمار، لكن لم نستطع إنجاز أكثر من 1% مما يحتاج إليه العراق".

برنامج مساعدات من الأمم المتحدة للعراق

من ناحية أخرى، حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، #المجتمع_الدولي على دعم جهود العراق في إعادة الإعمار بعد الحرب مع تنظيم داعش، في وقت تأمل #بغداد الحصول على مساهمات مالية بنحو 88 مليار دولار.

وقال غوتيريس في خطاب ألقاه في اليوم الختامي لمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي تستضيفه الكويت منذ الاثنين "العالم مدين لكم جراء نضالكم ضد التهديد العالمي الذي فرضه تنظيم داعش".

وأضاف "حان الوقت لإظهار امتناننا الخالص والتعبير عن تضامننا مع الشعب العراقي"، داعيا إلى تقديم الدعم "بالسياسة والموارد".

وأعلن غوتيريس عن برنامج مساعدات للأمم المتحدة يمتد على عامين، ويهدف إلى مساعدة الحكومة العراقية على تطبيق الجوانب الاجتماعية في مشروع إعادة الإعمار.