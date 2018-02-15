هذا آخر ما كتب طالب الكويت المتوفى بمدرسته

رغم تصريحات المعلمة المصرية نجلاء محمد التي اتهمت بتعنيف الطالب الكويتي #عيسى_البلوشي بمدرسة عمرو بن العاص وتأكيداتها ببراءتها من تعنيف الطالب والتسبب بوفاته، إلا أن القضية ما زالت تتفاعل والتحقيقات التي تجريها السلطات الكويتية مستمرة للوصول للحقيقة الكاملة.

الطالب المتوفى، ووفقاً لما قالته المعلمة المصرية نجلاء محمد المتهمة بتعنيفه لـ"العربية.نت" إنه لم يحضر للمدرسة يوم وفاته، وفي يوم الواقعة التي حدثت بينه وبينها شارك في الحصتين الخامسة والسادسة المواليتين لحصتها، وكتب فقرة إملائية حصل فيها على درجة ممتازة، وغادر المدرسة بشكل طبيعي ودون أي بوادر لتعب أو إرهاق.

وقالت إن معلمة زميلة لها نشرت صورة الفقرة الإملائية التي كتبها الطالب وحصل فيها على 4 درجات ونصف من 5 درجات بعد علمها بوفاته، مضيفة أن وفاة الطالب لم تكن بسبب ما حدث بينها وبينه من مشادة أمام وكيلة المدرسة، ولكن بسبب أزمة قلبية داهمته في منزله.

من جانبه، قال ماهر محفوظ، زميل المعلمة المصرية #نجلاء_محمد ، إن التحقيقات مستمرة في القضية للوصول للحقيقة، حيث شكلت السلطات الكويتية لجنة ثلاثية من وزارتي الصحة والتربية ولجنة الفتوى والتشريع للتحقيق وكشف ملابسات الحادث، مشيراً إلى أنه تواصل مع زميلته المعلمة المصرية وعلم منها بحقيقة ما جرى وأنها لم تقم بتعنيف الطالب وأخبرته أن والدته قامت بسبها في اليوم التالي وتعدت عليها بالقول أمام إدارة المدرسة.

وقال لـ"العربية.نت" إنه تم استدعاء المعلمة المصرية للمباحث للتحقيق وأدلت بأقوالها، وتم إخلاء سبيلها، مؤكداً أنه تواصل مع مستشار السفير المصري وأطلعه على تفاصيل الواقعة.

محمود عشيش، أحد المسؤولين في بيت العائلة المصرية بالكويت قال لـ"العربية.نت" إن الواقعة مازالت محل تحقيق، والكويت دولة تحترم القانون، والمخطئ سينال عقابه.

وأضاف أن الجالية تواصلت مع القنصلية المصرية التي قامت بمتابعة الأمر، وتواصلت مع المسؤولين الكويتيين لمعرفة الاتهامات الموجهة للمعلمة المصرية ومدى تسببها بوفاة الطالب من عدمه.

ويقول علاء سليم، أمين عام اتحاد المصريين بالخارج والمقيم في الكويت، إن الجالية تتابع الواقعة وتتواصل مع المسؤولين وعلمت أن السلطات شكلت لجنة تحقيق ثلاثية لمعرفة الحقيقة.

وأكد لـ"العربية.نت" أن السلطات الكويتية تتعامل مع الواقعة بكل شفافية ونزاهة والجالية ستكلف محامياً لمتابعة التحقيقات.