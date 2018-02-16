ميونخ.. ندوة تناقش سبل مواجهة دور قطر في دعم الإرهاب

ناقش عدد من السياسيين الأوروبيين والمختصين في الأمن والإرهاب الدولي في ندوة، عقدت على هامش أعمال مؤتمر الأمن في ميونيخ الألمانية، سبل مواجهة الدور القطري في دعم و #تمويل_الإرهاب الدولي والجماعات الإرهابية والمتطرفة.

"مكافحة دعم قطر وتمويلها للإرهاب.. وملاحقتها دولياً" كان موضوع الجلسة التي نظمت على هامش #مؤتمر_ميونيخ_للأمن تحت رعاية المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب، بحضور عدد من السياسيين والأمنيين الأوربيين ووسائل إعلام عالمية ومشاركة وفد الدبلوماسية العربية.

الجلسة تم خلالها التطرق إلى دور المجتمع الدولي لمجابهة دعم وتمويل #قطر للجماعات الإرهابية، ومنها ضرورة منع استغلال #الدوحة لعائدات النفط والغاز لقتل الأبرياء، والتصدي لاستضافة الدوحة لرموز التطرف والإرهاب و #تدريب_العناصر_الإرهابية.

ورأى المشاركون أنه من الضرورة وقف التعامل مع شركات الغاز القطرية لتورطها في تمويل التطرف، وسحب تنظيم #كأس_العالم_2022 من الدوحة.

كما عرضت في الجلسة أفلام تسجيلية تستعرض الدور القطري في زعزعة استقرار المنطقة ودعم #الجماعات_الإرهابية.