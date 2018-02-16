"العربية" تنفي مزاعم الجزيرة وقف البث في بريطانيا

زعمت قناة الجزيرة القطرية أن "العربية" أُجبرت على وقف بثها في بريطانيا، بسبب "شكوى تقدمت بها وكالة الأنباء القطرية ضدها".

ووصف مصدر في "العربية" خبر الجزيرة بأنه مثير للسخرية، وبأنه محاولة غير موفقة لتجيير قرار اتخذته "العربية" بوقف مشاركتها في باقة "بي سكاي بي" البريطانية، في إطار خطة توزيع جديدة تفضي إلى تعزيز الإرسال على المنصات الرقمية الحديثة، عوضاً عن الوسائل التقليدية المشفرة.

وكانت "العربية" قد أوقفت في آخر كانون الثاني/يناير الماضي اشتراكها في باقة "بي سكاي بي" المشفرة داخل بريطانيا.

واستغرب المصدر تعامل قناة الجزيرة وبعض وسائل الإعلام الأخرى الممولة من قطر مع قرار "العربية" وقف البث المشفر في بريطانيا على أنه "خبر عاجل"، علماً أنه مضى على سريانه أكثر من أسبوعين.

ورأى المصدر أن "اهتمام الجزيرة الذي لا تبرره أية معايير مهنية بهذا الموضوع يدل للأسف على الإفلاس المهني للجزيرة الذي يعبر عنه تضخيم إجراء بسيط اتخذته (العربية) بمحض إرادتها لأسباب تتعلق باستراتيجية التوزيع وإخراجه تماماً عن إطاره بعد عجز الجزيرة عن المواجهة المهنية الشريفة بوجه (العربية) التي تفوقت نسبة مشاهديها بأضعاف الجزيرة".

وأهاب المصدر بإدارة الجزيرة "الالتزام بقواعد المنافسة المهنية الشريفة بدلاً من محاولة تشويه سمعة المنافسين عبر إشاعة أخبار كاذبة".