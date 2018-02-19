الكويت تدعو رئيس الفلبين لزيارة وسط توتر بين البلدين

دعا #أمير_الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الرئيس الفلبيني #رودريغو#دوتيرتي، لزيارة البلاد بهدف تهدئة توترات نشبت بعد العثور على خادمة فلبينية ميتة في ثلاجة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، قوله، الاثنين، إن الزيارة ستجري في مارس/آذار المقبل.

ولا يزال الغموض يخيم على موقف دوتيرتي من دعوة أمير الكويت.

ويوجد حوالي 250 ألف عامل فلبيني في الكويت. ويعمل الكثير منهم عمال منازل.

وكانت حكومة دوتيرتي منعت العاملين الفلبينيين من السفر إلى الكويت بعد العثور يوم 6 فبراير/شباط على جثة خادمة فلبينية في ثلاجة شقة هجرها أصحابها منذ أكثر من عام في مدينة الكويت.

وانتقد دوتيرتي، الكويت بسبب إساءة معاملة رعاياه هناك، وشرع في إجلاء المئات منهم في رحلات طيران مجانية.