شاهد محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان سلطان بن سحيم

استقبل الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم نائب رئيس #الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ #محمد_بن_زايد آل نهيان ولي عهد #أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر، اليوم الاثنين، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني والوفد المرافق له، الذي يزور الإمارات حاليا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأوردت (وام) أن الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد رحبا بالشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في بلده الثاني، وأكدا على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

من جانبه، هنأ الشيخ #سلطان_بن_سحيم آل ثاني بعودة الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان سالما معافى إلى الإمارات، وبارك للشيخ زايد بن حمدان عودته بعد رحلة العلاج التي تكللت بالشفاء.