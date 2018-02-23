القحطاني: ما أنكرته قطر.. كشفته الأزمة للعالم كله

أكد المستشار في #الديوان_الملكي_السعودي سعود القحطاني، الجمعة، أن ما أنكرته #قطر أثبتت المقاطعة صحته، موضحا أن الأزمة كشفت للعالم عمق العلاقة والتنسيق بين #الدوحة والإخوان.

وقال القحطاني في تغريدات على موقع "تويتر"، إن "ما كان ينكره ساسة قطر أثبتت المقاطعة صحته، يقولون لا علاقة لنا بجماعة #الإخوان فكشفت الأزمة للعالم أجمع عمق العلاقة والتنسيق بينهما. حلفوا الأيمان المغلظة أن لا علاقة لهم بإعلام الظل ولا بمن يسمونهم المعارضة فكشفت الأزمة كذبهم ونفاق سياستهم".

وأضاف أن "حبل الكذب قصير.. وها هم يتجرعون مرارة الحساب".

واسترجع المستشار في الديوان الملكي السعودي وصف ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان لأزمة قطر مع الدول المقاطعة بأنها صغيرة جداً جداً جداً. لافتا إلى أن تلك الأزمة لا تشغل بال السياسة السعودية ولا باقي دول المقاطعة.

وتابع "سبق أن قال سمو ولي العهد: مشكلة قطر صغيرة جداً جداً جداً. مشكلة قطر لا تشغل بال السياسة #السعودية ولا باقي دول المقاطعة بينما هم لا همّ لهم إلا رفع المقاطعة ومسامحة الكبار لهم، تميم ووزير خارجيته جابوا أنحاء الأرض طلباً للوساطة والشفاعة وكان الجواب: قطر صغيرة جداً جداً جداً".