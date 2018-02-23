قرقاش: الدول الأربع أجبرت قطر على تنازلات بملف الإرهاب

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي #أنور_قرقاش، اليوم الجمعة، أن لدول المقاطعة الفضل في التنازلات القطرية لواشنطن في ملف تمويل الإرهاب، مؤكدا مواصلة الضغط على #الدوحة لكسب تنازلات إضافية ضد التطرف والإرهاب.

وقال قرقاش في عدة تغريدات على موقع "تويتر"، إنه "في خضم الجمباز السياسي الفاقد للإيقاع والفاعلية، لدول المقاطعة الفضل في التنازلات القطرية لواشنطن في ملف تمويل الإرهاب، وستستمر في ضغطها لتكسب تنازلات إضافية ضد التطرف والإرهاب حتى وإن جاء الحصاد عبر عواصم أخرى".

وأضاف قرقاش "في دعوة #قطر لنظام إقليمي يضم #إيران وتركيا في الإعلام الغربي إشكالية، الأولى أنها دعوة من لاعب ثانوي، والثانية أنها تأتي كمشروع مضاد لاستعادة العرب لفضائهم، كما أنها تتناقض مع التوجه الأميركي تجاه #طهران".

وأوضح الوزير الإماراتي أن اللعب على التناقضات وإدارتها "والذي ميّز سياسة قطر أصبح أكثر صعوبة وتكلفة، فالتوازن بين دعم #الإخوان وغيرهم من المتطرفين واستضافة #قاعدة_العديد والتنازل عن السيادة لإيران وتركيا أصبح أكثر صعوبة".