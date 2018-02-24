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دبلوماسي قطري.. تطبيع علني بعد 20 زيارة سرية لإسرائيل

المصدر: دبي - قناة العربية
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قال الدبلوماسي القطري #محمد_العمادي الذي تم طرده من غزة قبل أيام إنه زار #إسرائيل بشكل سري أكثر من 20 مرة منذ العام 2014.

وأضاف العمادي إلى أنَّ تلك الزيارات لم تعد سرية الآن.

كما اعترف الدبلوماسي القطري بأن #المساعدات التي تقدمها بلاده للقطاع عمدت إلى تفادي اندلاع حرب جديدة بين #إسرائيل وقطاع غزة، وذلك بهدف الحفاظ على السلام لكلا الشعبيين الإسرائيلي والفلسطيني حسب قوله.

وكان قد تم طرد المندوب القطري السفير محمد العمادي من #قطاع_غزة عندما فوجئ باستقبال بعض سكان القطاع له بالأحذية، وسط رفض الغزيين للمنحة القطرية التي وصفوها بالكاذبة.

وقام سكان القطاع حينها بتمزيق صور #أمير_قطر، وإنزال العلم القطري من أسطح الأبنية.

ولم تستطع قوى الأمن المتواجدة هناك حماية السفير الذي وقع أرضا، كذلك لم تستطع منع الغاضبين من إنزال علم بلاده من على الأبنية.

كلمات دالّة

#محمد العمادي, #إسرائيل, #المساعدات, #قطاع غزة, #أمير قطر

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