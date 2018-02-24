دبلوماسي قطري.. تطبيع علني بعد 20 زيارة سرية لإسرائيل

قال الدبلوماسي القطري #محمد_العمادي الذي تم طرده من غزة قبل أيام إنه زار #إسرائيل بشكل سري أكثر من 20 مرة منذ العام 2014.

وأضاف العمادي إلى أنَّ تلك الزيارات لم تعد سرية الآن.

كما اعترف الدبلوماسي القطري بأن #المساعدات التي تقدمها بلاده للقطاع عمدت إلى تفادي اندلاع حرب جديدة بين #إسرائيل وقطاع غزة، وذلك بهدف الحفاظ على السلام لكلا الشعبيين الإسرائيلي والفلسطيني حسب قوله.

وكان قد تم طرد المندوب القطري السفير محمد العمادي من #قطاع_غزة عندما فوجئ باستقبال بعض سكان القطاع له بالأحذية، وسط رفض الغزيين للمنحة القطرية التي وصفوها بالكاذبة.

وقام سكان القطاع حينها بتمزيق صور #أمير_قطر، وإنزال العلم القطري من أسطح الأبنية.

ولم تستطع قوى الأمن المتواجدة هناك حماية السفير الذي وقع أرضا، كذلك لم تستطع منع الغاضبين من إنزال علم بلاده من على الأبنية.