الفلبين تواصل حظر العمالة..والكويت تجاهلت تغيير الكفالة

أعلن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو الاثنين استمرار الحظر الساري الذي فرضته مانيلا على #تشغيل_العمال_الفلبينيين في #الكويت الأسبوع الماضي، نقلا عن وسائل إعلام محلية في الفلبين.

وكشف وزير العمل الفلبيني أن الكويت لم ترد على طلب الفلبين بشأن التوصل إلى اتفاقية ثنائية تمنع المواطنين الكويتيين من مصادرة جوازات سفر العمالة الفلبينية وهواتفها أو تغير مواقع أعمالها المثبتة في العقود، بما يعكس رغبة مانيلا في تغيير نظام "الكفالة".

وقال وزير العمل إن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي قرر استمرار الحظر حتى إيقاع الجزاء العادل على قتلة #العاملة_الفلبينية في الكويت جوانا ديمافيلس، والتي #عثر_على_جثتها_في_فريز شقة مخدوميها، يوم ٦ فبراير. وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أمن العمالة.

واعتقل المشتبهان بقتل الخادمة السبت، وهما زوج لبناني قيد التحقيق في بيروت، وزوجة سورية موقوفة حاليا في دمشق.

والأحد، زار مسؤولون من إدارة العمل والتشغيل الفلبينية، الكويت، واجتمعوا مع وفود من العاملين الفلبينيين في مقر السفارة الفلبينية.