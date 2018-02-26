جثة الفريزر.. الفلبين تطارد وكالة تشغيل العاملة بالكويت

تواصل #الشرطة_الفلبينية تعقب الشركة التي قامت بتوظيف العاملة الفلبينية، جوانا ديمافيليس، بـ #الكويت، والتي عثر عليها جثة في فريزر ثلاجة بالكويت يوم 6 شباط/فبراير الماضي، بعد فقدها لمدة عامين.

وأمر الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، الشرطة باعتقال الذين قاموا بتوظيف العاملة والتحقيق معهم بشأن أي مخالفات شابت التعاقد.

يشار إلى أن وكالة التشغيل التي تستهدفها الشرطة الفلبينية تدعى "Our Lady"، وهي ملغاة الترخيص حالياً، نقلاً عن موقع "رابلر" الفلبيني، الأبرز في متابعة الشؤون المحلية للبلاد.

من جهته، أكد قائد الشرطة الوطنية الفلبينية، رونالد ديلا روزا، في مؤتمر صحافي عقده الاثنين، أن عملية المطاردة ستستمر لحين اعتقال المسؤولين عن وكالة التشغيل.

وتقود مجموعة التحقيق الجنائي، وهي ذراع الشرطة الفلبينية، عملية البحث. وبالتوازي، تجري تحقيقات في واقعة قتل العاملة الفلبينية من قبل إدارة العمل والتشغيل، ومكتب التحقيقات الوطني.

واعتقل الزوجان اللذان عذبا العاملة الفلبينية حتى الموت، السبت الماضي، في #سوريا، بعد أن فرا من الكويت، ثم أمضيا في #لبنان فترة وجيزة، قبل مغادرتها.

وسلمت دمشق الزوج اللبناني، نادر عصام عساف، إلى بيروت، وتحفظت على زوجته السورية تحت الاعتقال.

واعترف عساف، نقلاً عن مصادر فلبينية، بأن زوجته كانت مدمنة على تعذيب العاملة.

وثارت ثائرة الرئيس الفلبيني بعد العثور على جثة العاملة في الفريزر، وأعلن حظراً على تشغيل العمالة إلى الكويت، لا يزال سارياً حتى الآن.