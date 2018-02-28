قرقاش: الإمارات تلعب دورها الكامل ضمن التحالف في اليمن

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الأربعاء أنه مع مرور الوقت يتجلى بصورة أوضح التدخل الإيراني في #اليمن، مؤكداً صوابية #عاصفة_الحزم، ومشدداً على أن #الإمارات تلعب دورها الكامل ضمن التحالف بقيادة السعودية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "تتضح جوانب التدخل الإيراني في اليمن بمرور كل يوم، ومعها يتأكد صواب قرار عاصفة الحزم، لا شك أن الاختبار عسير ولكنه استحقاق لا بد منه، الهدف الاستراتيجي واضح وهو أمن واستقرار الجزيرة العربية للأجيال القادمة."

وأضاف: "ولإدراك الهدف الاستراتيجي يدير التحالف العربي بقيادة الرياض ملفات مهمة، تتضمن السياسي والعسكري والإنساني والأمني، ومن خلالها سندرك هدفنا عبر يمن مستقر ومزدهر ضمن محيطه الطبيعي."

كما أوضح أن الإمارات تلعب دورها الكامل ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده #السعودية.

وقال:" تلعب الإمارات دورها كاملا ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وتضحيات أبنائنا لأجل مستقبل دولتهم ومنطقتهم ولن ينال منها خطاب رخيص أو إشاعة ساقطة أو رشوة مرتبكة".