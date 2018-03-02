الكويت تطالب لبنان رسمياً بتسليمها قاتلي الفلبينية

طلبت #الكويت رسمياً من السلطات اللبنانية استعادة الزوجين المتهمين بقتل الخادمة الفلبينية التي تسببت بأزمة ديبلوماسية بين البلدين.

وكان الزوجان اللذان تتحفظ عليهما السلطات اللبنانية، قد فرّا بعد ارتكاب الجريمة، بحسب السلطات الكويتية، تاركين القتيلة الفلبينية، جوانا ديمافيليس، في ثلاجة داخل الشقة التي كانا يقطنانها.

وترغب السلطات الكويتية في تسلم الزوجين لمحاكمتهما في بلد الجريمة، إلا أن مصادر كشفت أن السلطات اللبنانية ستتمسك بإجراء المحاكمة في #لبنان طبقاً للقانون الذي يحظر تسليم المواطنين لدولة أخرى.

أما فيما يخص التطورات في الأزمة بين الفلبين والكويت، فكشفت وسائل إعلام فلبينية عن لقاء يجمع مسؤولين من البلدين الأسبوع المقبل لنقاش اتفاقية جديدة تستأنف بموجبها مانيلا إرسال مواطنيها للعمل في الكويت. ويأتي على رأس تلك الاتفاقية التأكيد على عدم احتفاظ أصحاب العمل بجوازات مكفوليهم وتمكينهم من اقتناء هواتف، وكذلك حظر نقل العمال من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة العامل أو دون تنسيق مع مكاتب العمل في الخارج الفلبينية.

من جانبهم، أشار المسؤولون الفلبينيون في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن الجانب الكويتي تفهم هذه الاشتراطات ولم يبد أي اعتراض عليها، لكن مسؤولاً في وزارة العمل الفلبينية أفاد بأن بلاده لن ترفع الحظر عن سفر مواطنيها للكويت إلا بعد حصول الخادمة القتيلة على العدالة التي تستحقها، وفق قوله.