قرقاش: خروج قطر من أزمتها حلّه خليجي وبوابته الرياض

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، السبت، إنه يتضح مجدداً أن خروج قطر من أزمتها حلّه خليجي وبوابته الرياض، مضيفاً أن "تكلفة سياسة قطر الحالية عالية للغاية، وبعيداً عن التحركات اليائسة والتطبيل المدفوع له، تبقى الخيارات واضحة"، مضيفاً: "كفوا عن الأذى أو تقبلوا العزلة".

يتضح مجددا أن خروج قطر من أزمتها حلّه خليجي وبوابته الرياض، تكلفة سياسة قطر الحالية عالية للغاية، وبعيدا عن التحركات اليائسة والتطبيل المدفوع له، تبقى الخيارات واضحة، كفوا عن الأذى أو تقبلوا العزلة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٣ مارس، ٢٠١٨

وقال المسؤول الإماراتي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إن دوائر القرار الغربية تدرك أن السعودية هي القطب الإقليمي المهم، وهي "تعزّز موقعها عبر تجديد وتحديث طموح، وزيارة الأمير محمد بن سلمان معبرة عن هذا الموقع"، مضيفاً أن ذلك هو الخبر الأهم من منطقتنا بكل ما يحمله من إيجابية.

تدرك دوائر القرار الغربية أن السعودية، القطب الإقليمي المهم، تعزّز موقعها عبر تجديد وتحديث طموح، وزيارة الأمير محمد بن سلمان معبرة عن هذا الموقع، هذا هو الخبر الأهم من منطقتنا بكل ما يحمله من إيجابية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٣ مارس، ٢٠١٨

وأضاف: "ومن لندن من الواضح أن الحدث الأكبر والأهم إقليمياً هو زيارة الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا، جولة مهمة تحمل معها ثقل السعودية السياسي، وبرنامجاً طموحاً يغيّر المنطقة إيجابياً".