فريق إسرائيلي يشارك في مباراة لكرة اليد في قطر

شاركت إسرائيل في #بطولة_العالم_المدرسية لكرة اليد، في قطر، بفريق للفتيان وآخر للفتيات، علما أن البطولة مخصصة للطلاب وتنظم كل سنتين في دول مختلفة منذ السبعينيات.

ورحب مسؤولون إسرائيليون وإعلاميون رحبوا بمشاركة الوفد حيث فاز بالمركز الثالث في البطولة وحصل على ميدالية برونزية.

يذكر أن قطر هي أول دولة غير أوروبية، باستثناء #إسرائيل، تستضيف البطولة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحضر فيها رياضيون إسرائيليون حدثا دوليا في الدوحة، حيث شارك قبل أسابيع لاعب كرة المضرب الإسرائيلي، #دودي_سيلا، في بطولة دولية في #قطر.