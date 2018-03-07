موقف آل ثاني من سياسة الدوحة في المنطقة

أعرب الشيخ #سلطان_بن_سحيم آل ثاني عن رفض أسرة آل ثاني لسياسة السلطة القطرية الحالية تجاه أمن الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب، مؤكداً أن سياسة #قطر الحالية مرفوضة من الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال مقابلة ضمن برنامج #مع_تركي_الدخيل، الأربعاء، على شاشة "العربية"، اتهم خلالها الشيخ سلطان بن سحيم أمير قطر السابق #الشيخ_حمد_بن_خليفة باغتيال والده قبل 3 عقود.

وكشف سلطان بن سحيم عن وثائق وأدلة تؤكد مقتل والده الشيخ سحيم آل ثاني غدراً وغيلة، مؤكداً أن من يحكم قطر حالياً تنظيم يترأسه أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة.

كما أعلن الشيخ سلطان بن سحيم أن أكثر من 400 شخص من #أسرة_آل_ثاني تم منعهم من السفر بعد مقاطعة الدول الأربع لقطر.

وأعرب الشيخ #سلطان_بن_سحيم عن رفض أسرة آل ثاني لسياسة السلطة القطرية الحالية تجاه أمن الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب، مؤكداً أن سياسة #قطر الحالية مرفوضة من الداخل والخارج.