قرقاش يغرد.. هكذا أصلح الشيخ زايد بين حكام قطر

غرَّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور #أنور_قرقاش، الأربعاء، عن الدور التاريخي للراحل #الشيخ_زايد، في الصلح بين حكام #قطر.

وكتب قرقاش في التغريدة الأول: "سعى #الشيخ_زايد، رحمه الله، إلى أن يصلح بين الشيخ خليفة بن حمد، رحمه الله، وابنه الشيخ حمد، واليوم يكذب البعض وينطق بهتانا للتجييّر لموقف سياسي، سيرة زايد وخصاله أسمى وأعظم من هذا التضليل الرخيص".

سعى الشيخ زايد، رحمه الله، إلى أن يصلح بين الشيخ خليفة بن حمد، رحمه الله، و إبنه الشيخ حمد، واليوم يكذب البعض وينطق بهتانا للتجييّر لموقف سياسي، سيرة زايد وخصاله أسمى وأعظم من هذا التضليل الرخيص. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 7, 2018

وقال في التغريدة الثانية: "روى لي شاهد أنه عندما سمع الشيخ زايد رحمه الله بانقلاب الشيخ حمد على والده وكان في حنيف، بادر فورا بلم الشمل ودفن الفتن، ونصح الشيخ خليفة بأن يبارك لابنه وكان ذلك بإرسال الشيخ زايد رئيس ديوانه إلى الشيخ خليفة في مقر إقامته في كان بفرنسا".

وأضاف في التغريدة الثالثة: "وكان هذا الطرح بحضور الشيخ عبدالعزيز بن خليفة وعيسى الكواري. وأضاف مبعوث الشيخ زايد بأن أبوظبي سوف تسخر له كافة الإمكانيات التي تحفظ كرامته كحاكم سابق. التاريخ كما يرويه شاهد بعيدا عن الكذب والتضليل".