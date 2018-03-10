قرقاش: تركيا مطالبة باحترام سيادة الدول العربية

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية في #الإمارات، أنور #قرقاش، #تركيا إلى مراعاة واحترام سيادة الدول العربية، معتبراً أن دعم بعض الحركات المؤدلجة لا يمثل توجهاً عقلانياً من قبل الإدارة التركية.

وقال في تغريدة، السبت، على حسابه على تويتر: "التعرض للدول العربية الرئيسية ودعم حركات مؤدلجة تسعى لتغيير الأنظمة بالعنف لا يمثل توجها عقلانيا نحو الجوار، وأنقرة مطالبة بمراعاة سيادة الدول العربية واحترامها".

التعرض للدول العربية الرئيسيّة ودعم حركات مؤدلجة تسعى لتغيير الأنظمة بالعنف لا يمثل توجها عقلانيا نحو الجوار، وأنقرة مطالبة بمراعاة سيادة الدول العربية و إحترامها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 10, 2018

وأضاف في تغريدة لاحقة: "العالم العربي لن يقاد من جواره، وظروفه الراهنة لن تبقى دائمة، وعلى دول الجوار أن تميّز في التعامل مع العرب بين الحقائق والأساطير".

كما أوضح قائلاً: "لا يخفى على المراقب أن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها، ولعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية، وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية".

لا يخفى على المراقب أن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها، ولعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 10, 2018

يذكر أن تركيا متهمة بدعم بعض الحركات "المؤدلجة"، لاسيما الإخوان المسلمين، سواء في مصر أو سوريا.

وكان الوزير الإماراتي صرح في مرات سابقة بأن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون تركياً أو إيرانياً.