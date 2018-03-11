قطر تستحدث نظاماً لشكاوى العاملين المهاجرين

أعلنت #قطر، السبت، أنها سوف تستحدث هيئة عمالية تعمل تحت إشراف وزارة العمل سيتم تقديمها خلال ثمانية أيام لتلقي شكاوى العمال المهاجرين، بهدف سد الذرائع التي تنوي منظمة العمل الدولية استغلالها في تحقيق للنظر في إساءة استخدام العمالة.

من جانبهم، اعتبر محللون أن خطوة الدوحة الجديدة لا تمثل إصلاحاً قانونياً بقدر ما تمثل هروباً من مواجهة الحقيقة والإصلاح من شأن العمالة الوافدة، التي تعاني تدني الأجور إلى مستوى لا يتجاوز الـ206 دولارات.

وسبق للدولة، التي من المفترض أن تستضيف كأس العالم عام 2022، أن أعلنت عن الاستغناء عن نظام الكفيل وإلغاء تصاريح الخروج التي تقيد حركة الوافدين بشكل عام والعمال بشكل خاص. إلا أنه اتضح لاحقاً أن تلك القرارات لم يتم تطبيقها على الواقع، ما أكدته منظمة العفو الدولية، التي تحدثت عن عمليات استغلال واسعة ما زالت تتعرض لها العمالة في قطر.

من جهتها، تأمل منظمة العمل الدولية أن يسمح لها بافتتاح مكتب لها في قطر لمتابعة تنفيذ أوضاع العمالة، لاسيما العاملة في بناء ملاعب كرة القدم، والتي يقدر عددها بعشرين ألف عامل ما زالت حقوقهم تنتهك.