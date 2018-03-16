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قرقاش: توجه السعودية إلى المستقبل..ولغة إيران من الماضي

المصدر: العربية.نت
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
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اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور #قرقاش أن السعودية تتجه إلى المستقبل، وإلى التعبير عن آمال جديدة، بينما تتمسك إيران بالماضي.

وكتب قرقاش على حسابه في "تويتر": "لا يفوت المتابع المنصف إلا أن يلاحظ أن حيوية التوجه السعودي يعبّر عن آمال وطموحات جيل جديد ولغة المستقبل، وبالمقابل فلغة إيران وتكلّس سياساتها لغة مرتبطة بالماضي".

وأردف: "شتّان بين رؤية سعودية إيجابية تدرك الحاجة للتعامل مع طموحات جيل شاب وتطلعه للتنمية والاستقرار، ورؤية إيرانية توسعية لا مساحة فيها للتنمية أو احتياجات الشباب وآمالهم".

وتابع: "والطريف في الأمر أن منتقدي ومعارضي السعودية يجدون أن ذخيرة هجومهم التقليدية غدت غير صالحة للاستخدام أمام حيوية وتجديد ودور قيادي يفرض نفسه كل يوم، ومن الإمارات دعواتنا للسعودية بالنجاح والحصاد".

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#قرقاش

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