قرقاش: توجه السعودية إلى المستقبل..ولغة إيران من الماضي

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور #قرقاش أن السعودية تتجه إلى المستقبل، وإلى التعبير عن آمال جديدة، بينما تتمسك إيران بالماضي.

وكتب قرقاش على حسابه في "تويتر": "لا يفوت المتابع المنصف إلا أن يلاحظ أن حيوية التوجه السعودي يعبّر عن آمال وطموحات جيل جديد ولغة المستقبل، وبالمقابل فلغة إيران وتكلّس سياساتها لغة مرتبطة بالماضي".

لايفوت المتابع المنصف إلا أن يلاحظ أن حيوية التوجه السعودي يعبّر عن آمال وطموحات جيل جديد ولغة المستقبل، وبالمقابل فلغة إيران وتكلّس سياساتها فلغة مرتبطة بالماضي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 16, 2018

وأردف: "شتّان بين رؤية سعودية إيجابية تدرك الحاجة للتعامل مع طموحات جيل شاب وتطلعه للتنمية والاستقرار، ورؤية إيرانية توسعية لا مساحة فيها للتنمية أو احتياجات الشباب وآمالهم".

شتّان بين رؤية سعودية إيجابية تدرك الحاجة للتعامل مع طموحات جيل شاب وتطلعه للتنمية والإستقرار، ورؤية إيرانية توسعية لا مساحة فيها للتنمية أو إحتياجات الشباب وآمالهم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 16, 2018

وتابع: "والطريف في الأمر أن منتقدي ومعارضي السعودية يجدون أن ذخيرة هجومهم التقليدية غدت غير صالحة للاستخدام أمام حيوية وتجديد ودور قيادي يفرض نفسه كل يوم، ومن الإمارات دعواتنا للسعودية بالنجاح والحصاد".