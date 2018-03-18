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قرقاش: قطر مولت حزب الله والحشد والنصرة بمليار دولار

المصدر: دبي - العربية.نت
أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي
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قال #أنور_قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الأحد، إنه لا يمكن للدوحة أن تنفي دعمها للإرهاب في ظل تراكم الأدلة والقرائن، مشيراً إلى أن دعم التطرف محور الأزمة.

وأكد في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن #قطر دفعت ما يتراوح بين 700 مليون دولار إلى مليار دولار إلى مجموعة معقدة من الجماعات الإرهابية تشمل ميليشيا #حزب_الله وميليشيا #الحشد_الشعبي وجبهة النصرة.

وذكر في تغريدته "من 700 مليون دولار إلى مليار دولار دفعتها الحكومة القطرية إلى مجموعة معقدة من الجماعات الإرهابية تشمل حزب الله والحشد الشعبي والنصرة، لا يمكن للدوحة أن تنفي ذلك على ضوء تراكم الأدلة والقرائن. دعم التطرّف والإرهاب محور الأزمة".

كلمات دالّة

#أنور قرقاش, #قطر, #حزب الله, #الحشد الشعبي

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