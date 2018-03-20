الرياض تستضيف القمة العربية في 15 إبريل

أعلن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، أن #القمة_العربية في دورتها الـ29 ستعقد في 15 نيسان/إبريل المقبل في الرياض.

وقال أبو الغيط في تصريحات للصحافيين إن الأمانة العامة للجامعة تلقت "إخطاراً رسمياً" بذلك من المملكة العربية #السعودية.

وكان من المفترض أن تعقد القمة أواخر آذار/مارس الحالي كما جرت العادة كل عام، لكن وزير الدولة للشؤون الإفريقية، أحمد القطان، قال مطلع الشهر الحالي إن موعد الانتخابات الرئاسية في #مصر المقرر إجراؤها من 26 إلى 28 آذار/مارس الحالي، استدعى اقتراح موعد آخر، إلا أن هذا الموعد لم يناسب #الأردن، الرئيس الحالي للقمة، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد.

وكانت القمة العربية السابقة قد عقدت في 29 آذار/مارس بمنطقة البحر الميت في الأردن، بمشاركة جميع الدول باستثناء سوريا التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ العام 2011.