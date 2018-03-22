صنفتهم "الرباعية" إرهابيين وقطر أصدرت قائمة بأسمائهم

أعلنت #قطر إدراج شخصيات وكيانات ضمن قائمة #الإرهاب.

وضمت القائمة أسماءً مصنفة إرهابياً لدى الدول الأربع المقاطعة لقطر.

واحتوت القائمة على 19 شخصاً، بينهم 11 قطرياً وسعودياً، و4 مصريين، وأردنيان.

ومن أبرز الأسماء، القطري عبدالرحمن عمير النعيمي.

أما من جانب الكيانات، فكان بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، وتنظيم #ولاية_سيناء في #مصر، إضافة إلى 6 كيانات قطرية كانت تدعمها الحكومة سابقا.

وكانت المملكة العربية #السعودية ودولة #الإمارات العربية المتحدة ومملكة #البحرين وجمهورية #مصر العربية قد أعلنت سابقا أنها في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة #الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين فقد أعلنت تصنيف (9) كيانات و(9) أفراد تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة، من بينها ما تسمى "جمعية الإحسان الخيرية في اليمن".