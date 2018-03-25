البحرين.. إجراءات صارمة لمواجهة "الفوضى الإلكترونية"

أعلن وزير الداخلية البحريني الفريق الركن راشد آل خليفة اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة ما وصفه بـ"الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية"، التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي "المخالفة"، منوهاً إلى استعداد المملكة لسن قوانين جديدة لمواجهة تأثيراتها السلبية.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "الأيام" البحرينية، اليوم الأحد، قال فيها: "نرصد هذه الحسابات، التي تكمن خطورتها في عدم دقة المعلومات المنشورة، سواء عن الأشخاص أو المؤسسات، وجميعها لا تخدم تماسك الجبهة الداخلية".

وأضاف: "الإجراءات المتخذة تمكنت من تحديد بعض من يدير هذه الحسابات، بينما ما زالت المتابعة مستمرة للبعض الآخر، ولن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها، وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة تواكب مستجدات الجريمة، وزيادة تأثيراتها السلبية على فئات المجتمع ونسيجه الوطني".

واستطرد الوزير البحريني: "بعض حسابات التواصل الاجتماعي، التي تم إنشاؤها مؤخراً، تداولت العديد من التجاوزات، وادعت أنها تدار من الديوان الملكي البحريني، قبل أن يتضح أنها صادرة من مواقع مسيئة، ولا صلة لها على الإطلاق بالديوان الملكي، أو أي جهة رسمية أخرى في مملكة البحرين".