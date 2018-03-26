البحرين تدين إطلاق صواريخ حوثية تجاه السعودية

دانت مملكة البحرين - بشدة - إطلاق عدة صواريخ باليستية من قبل الميليشيات الانقلابية في #اليمن، والمدعومة من إيران، واستهدفت تجمعات سكانية في بعض المناطق بالمملكة العربية #السعودية الشقيقة ومن بينها مدينة #الرياض، والتي أسفرت عن استشهاد أحد الأشخاص وإصابة آخرين.

وأكدت #البحرين في بيان وقوفها "في صف واحد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في حربها المتواصلة ضد كل أشكال الإرهاب وعلى جميع المستويات، ودعمها التام لما تتخذه وستتخذه من خطوات وإجراءات للدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها".

وأضاف البيان: "إذ تشيد مملكة البحرين بالكفاءة العالية واليقظة الشديدة لقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقدرتها في التصدي وتدمير الصواريخ الباليستية، فإنها تشدد على أن هذه الأعمال العدائية المتواصلة التي تقوم بها #الميليشيات_الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران تعكس الإصرار على نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة بأسرها، وإطالة أمد #الأزمة_اليمنية وعرقلة المساعي الرامية لتسويتها سلمياً".