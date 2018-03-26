المالكي: إنهاء مشاركة قطر بالتحالف قرار سياسي

قال العقيد ركن تركي المالكي، إن إنهاء مشاركة قطر في #التحالف_العربي لدعم الشرعية في اليمن كان بقرار سياسي.

ورداً على سؤال لمراسلة "العربية.نت"، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، قال المالكي، إن مشاركة قطر كانت بقرار سياسي، وإنهاءها كان بقرار سياسي.

وأضاف، حول العلاقة بين تقارب #الدوحة – طهران وتطوير الحوثيين أنظمة صواريخ جديدة، أنه إذا ما توقفت إيران عن تزويد الحوثيين بالطائرات دون طيار والصواريخ والقوارب المفخخة فيصبح اليمن بخير.

وكان المالكي يعرض أدلة حول تورط إيران بتزويد الحوثيين في اليمن بالصواريخ، ومنها الباليستية التي اعترضت دفاعات التحالف مساء الأحد، 7 منها أطلقت باتجاه السعودية.

وتبنت قناة القيادة القطرية وجهة نظر الميليشيات، مستضيفة أحد قياداتها بالتزامن مع اعتراض الصواريخ، لتنقل على لسانه ما كانت تتجنبه قبل مقاطعة #الدول_الأربع لها.