قرقاش: مصيرنا في المعركة ضد الحوثي مرتبط بالرياض

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، إن رسالة صواريخ الحوثي الإيرانية واضحة، مشدداً على أنه لا تعايش مع الميليشيات الإرهابية، وذلك في تعليقه على إطلاق #ميليشيا_الحوثي المدعومة من إيران 7 صواريخ من اليمن باتجاه #السعودية، حيث اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية #السعودية.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه في "تويتر": "رسالة صواريخ الحوثي الإيرانية واضحة، لا تعايش مع ميليشيا إرهابية تستهدف استقرار منطقتنا وتكون مطيّة لطهران، ومصيرنا في المعركة مرتبط بالرياض، وهدفنا مستقبل أمن المنطقة ويَمَن عربي متجانس مع محيطه".

وكان #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن أفاد في بيان بأن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت 7 سبعة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه السعودية، موضحاً أنه قد تم اعتراض 3 صواريخ منها نحو الرياض.

كما أشار بيان التحالف إلى اعتراض صاروخ كان متجها نحو نجران وآخر نحو خميس مشيط، فيما تم اعتراض صاروخين كانا متجهين نحو جازان.

المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، أعلن أن سقوط إحدى الشظايا على منزل سكني تسبب في استشهاد مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية.