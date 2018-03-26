كاميرا العربية داخل غرفة المصري ضحية الصاروخ الحوثي

تنقلت كاميرا "العربية" إلى مكان سقوط شظايا أحد الصواريخ الحوثية في الرياض حيث قُتل مقيم مصري وأصيب اثنان آخران.

وكانت #ميليشيات_الحوثي المدعومة من إيران قد أطلقت، أمس الأحد، 7 صواريخ باليستية باتجاه عدة مدن سعودية، ومنها العاصمة الرياض، إلا أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت الصواريخ مساء الأحد.

المعلومات الأولية التي توصلت إليها "العربية.نت" من أعضاء في الجالية المصرية بالسعودية تشير إلى أن الضحية المصري اسمه بالكامل عبدالمطلب أحمد حسين علي، من إحدى محافظات الصعيد، ويعمل بمهنة المقاولات بالسعودية.

الضحية يقيم مع اثنين من زملائه المصريين بغرفة في الطابق الأخير من العقار الذي سقطت عليه أجزاء وشظايا الصاروخ الحوثي.

وقال أحد أعضاء الجالية المصرية، إن القتيل المصري كان يتناول العشاء مع زملائه وقت سقوط الشظايا، فلقي مصرعه على الفور، بينما أصيب زملاؤه، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن الضحية من مواليد أكتوبر 1978، وتم إبلاغ السفارة المصرية لتولي إجراءات نقل الجثمان لمصر.