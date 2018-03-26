وسائل إعلام قطرية تخصص منصاتها لاستضافة قيادات حوثية

تواصل #وسائل_الإعلام_القطرية الترويج وتبني وجهة نظر #ميليشيات_الحوثي عبر منصاتها المختلفة، وخصصت قناةٌ إخبارية تبث من #الدوحة شاشتها لأحد قيادات الميليشيات الحوثية بالتزامن مع اعتراض الصواريخ، حيث ظهر مهددا ومتوعدا تحالف دعم الشرعية.

وبدأت #العلاقة_القطرية_مع_الحوثيين منذ العام 2000، واستمرت إلى اليوم عبر مراحل، ويوماً بعد آخر تثبت القيادة القطرية على نفسها التهم التي أشارت إلى تورطها بعلاقات متجذرة مع الميليشيات الحوثية، لم تبدأ مؤخرا بل تعود إلى نحو عقدين من الزمن.

وكان الحدث الأخير باعتراض قيادات الدفاع الجوي السعودي لصواريخ متجهة إلى الرياض العلامة الأكثر وضوحا، إذ تبنت القناة التابعة للقيادة القطرية وجهة نظر الميليشيات، مستضيفة أحد قياداتها بالتزامن مع اعتراض الصواريخ، لتنقل على لسانه ما كانت تتجنبه قبل مقاطعة الدول الأربع لها.

ووُلدت العلاقة السرية بين القيادة القطرية وميليشيات الحوثي مع مطلع الألفية الجديدة قبيل ثمانية عشر عاما، وبالتحديد بعد توقيع اتفاقية الحدود بين السعودية واليمن، ليبدأ بعدها الدعم للحوثي الكبير بدر الدين الحوثي الذي قُتل لاحقا.

واستمر الدعم السري القطري لتلك الجماعة 7 سنوات، وفي العام 2007 استقبلت صعدة معقل الحوثي وفدا من الاستخبارات القطرية تحت غطاء الوساطة مع الحكومة اليمنية التي كانت تخوض حربا ضد الميليشيات المسلحة وقتها، ليتبين فيما بعد - وفق مصادر - أن الهدف القطري كان منح الحوثيين فرصة لإعادة ترتيب صفوفهم بالتنسيق مع حزب الله وإيران.

وظلت القيادة القطرية ساعية لاستغلال علاقتها بالحوثيين سبيلا للإضرار بالسعودية، لتكون فيما بعد - مع إيران - عصا في دولاب المبادرة الخليجية التي قُدمت عام 2011، رافضة المشاركة فيها رغم الاتفاق العالمي حولها، ومنذ ذلك الحين دفعت قطر بمالها وإعلامها لإفشال أي جهد سياسي لا يعطي الحوثيين النفوذ الضارّ بأمن حدود السعودية الجنوبية.