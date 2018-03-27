الإمارات: مسارات الرحلات لن تتغير بعد "استفزاز قطر"

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، الثلاثاء، إن الإمارات لن تغير مسارات رحلاتها المدنية وذلك بعد يوم من إدانتها اقتراب مقاتلتين قطريتين على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين.



وأضاف سلطان بن سعيد المنصوري لـ"رويترز"، رداً على سؤال عما إذا كانت #الإمارات ستغير مسارات الرحلات المدنية، أنه "ليست لدينا خطط في الوقت الراهن".

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ووصفت الإمارات الواقعة بأنها "عمل استفزازي" وقالت إنها أبلغت #منظمة_الطيران_المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة بالفعل عن واقعتين مشابهتين.



وفي كلمة على هامش مؤتمر في دبي، قال المنصوري إن الإمارات ستقدم شكوى جديدة للمنظمة الدولية.