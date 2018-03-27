جثة الفريزر.. النيابة الكويتية تطالب بإعدام المتهمين

حددت محكمة الجنايات بالكويت، يوم الأحد المقبل، موعداً للنظر في قضية قتلة الخادمة الفلبينية صاحبة "جثة الثلاجة"، والمتهم فيها وافد لبناني وزوجته السورية.

وبحسب ما ورد في صحيفة "الجريدة"، فإن حكماً غيابياً سيصدر ضد المتهمين إذا لم يمثلا أمام المحكمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن النيابة العامة الكويتية اتهمت الزوجين في تقرير رفعته إلى المحكمة "بقتل الخادمة عمداً مع سبق الإصرار والترصد بعد ضربها"، كما اتهمت الزوج "بتزوير محررات رسمية، متمثلة في بلاغ التغيب الذي ادعى فيه هروب المجني عليها من المنزل"، مطالبة، "بإعدام المتهمين، بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهما وفق تقريري المباحث الجنائية والطبيب الشرعي".

الأجهزة الأمنية الكويتية كانت أعلنت قبل نحو شهرين العثور على جثة الخادمة الفلبينية في ثلاجة بالشقة التي كان الزوجان الوافدان يقطنانها، منذ مدة طويلة، وأفادت بأن المعنيين غادرا البلاد، وأبلغت الكويت عنهما على الفور أجهزة الأمن اللبنانية، التي ضبطت الزوج، لكنها رفضت تسليمه، وقررت محاكمته في لبنان، فيما لا تزال زوجته في سوريا.

وقد تسببت الجريمة في أزمة بين الكويت والسلطات الفلبينية إثر مطالبة مانيلا عمالتها في الكويت بمغادرة البلاد، وأوقفت طلبات العمل إلى الكويت.