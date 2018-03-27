شاهد.. "إرهابي" يُكرَّم في ماراثون بقطر

شهدت مسابقة رياضية في قطر، "تكريم" إرهابي، حيث فاز في "تحدي العديد الصحراوي" مبارك محمد بن سعد بن علي #العجي، المدرج على قائمة الإرهاب.. القطرية!

وانتشر فيديو يظهر العجي وهو يرتدي قميص الفائز ويحصل على شيك بقيمة 4000 ريال قطري، ويعتلي أعلى منصة الفائزين بهذه المناسبة القطرية.

وكان العجي ضمن القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية القطرية الخميس الماضي والتي تضمنت 19 اسماً لـ"إرهابيين". كما كان اسمه مدرجا أيضاً ضمن قائمة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في 2017.

رغم هذا شارك العجي في اليوم التالي (أي الجمعة) في أحد الماراثونات في وسط #الدوحة.. وفاز بالمرتبة الأولى وتم تكريمه.