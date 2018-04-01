بالفيديو.. 15 قتيلاً في حادث سير مروع بالكويت

لقي 15 عاملاً بإحدى شركات النفط في #الكويت مصرعهم في ‎#حادث سير مروع قرب حقل برقان.

وكانت شركة نفط الكويت قد أعلنت مصرع 15عاملا بينهم 5 مصريين، و7 هنود، و3 من باكستان، الأحد، إثر حادث تصادم حافلتين تابعتين لها، كانتا تقلان عددا من موظفي شركتي مقاولات تعملان لديها قرب حقل برقان.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن القنصلية المصرية في الكويت، قد أجرت اتصالات مكثفة مع السلطات الكويتية لمتابعة تطورات الحادث.

وقالت السفيرة هويدا عصام قنصل #مصر العام في الكويت إنه وبعد الإبلاغ عن الحادث تم التأكد من وجود مصريين بين الضحايا، وأجريت اتصالات عاجلة مع مسؤولين كويتيين لإنهاء إجراءات نقل المتوفين الخمسة إلى مصر، إضافة إلى متابعة الموقف لحظة بلحظة مع السلطات الكويتية، للتعجيل بإنهاء المعاملات.