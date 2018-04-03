البحرين: أزمة قطر لا تهدد مجلس التعاون

أعلن وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الثلاثاء، أن #أزمة_قطر لا تهدد مجلس التعاون، مشددا على أن المجلس قادر على مواجهة هذه الأزمة، وأن التحالفات التي تنشأ بين الدول دليل قوة.

وجاء ذلك خلال جلسة حوارية عامة، أدارتها الإعلامية في قناة "العربية"، منتهى الرمحي، مع الوزير في اليوم الأول من منتدى الإعلام العربي الذي ينعقد في دبي على مدى يومين، الثلاثاء والأربعاء.

وأوضح أن سياسة #البحرين ليست تابعة للسعودية، ولكنها تأتي بالتنسيق بين المنامة والرياض.

وعن سياسات التغيير والانفتاح في السعودية، قال الوزير البحريني إن هذا هو أهم ما يحدث في المنطقة، وستطلق هذه السياسات الطاقات الكبيرة للشعب السعودي.

وحول الملف الإيراني، أكد أن #إيران أكبر من نظام الجمهورية الإسلامية، الذي ينتهج نهجا عدوانيا، ويسعى للهيمنة والسيطرة.

وقال الوزير البحريني إن المنطقة في مرحلة تحول، والإعلام جزء من هذا التحول، ولذا هو لا يمثل مشكلة في حد ذاته.

وذكر أن المنطقة تواجه تحديات، ولا تحتمل قيام بعض وسائل الإعلام الصفراء بدور معاول هدم.

وأضاف أن #الإعلام_العربي لا يمر بأزمة، وإنما تحيطنا أزمات عدة يتولى الإعلام التعامل معها.