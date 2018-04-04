الإمارات ترفع شكوى لمجلس الأمن ضد قطر

رفعت دولة #الإمارات العربية المتحدة شكوى إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن حول تعريض #قطر لأمن وسلامة الطيران المدني للخطر.

وشملت الرسالة التي وصلت لـ"العربية" نسخة منها، أنه في تاريخ 15 يناير و26 مارس من العام الحالي، قامت قطر بتعريض حياة مدنيين للخطر حين اقتربت مقاتلات قطرية بصورة خطيرة من الطائرات المدنية رغم تحليقها في مسارات جوية متفق عليها دولياً.

وأضافت الرسالة أنه من المؤسف أن تواصل قطر القيام بأعمال غير مسؤولة تهدد سلامة الرحلات الجوية المدنية التي تحمل علم الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الإمارات قد تقدمت بشكوى رسمية تفصيلية للمنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" تتعلق بالاعتراضات القطرية الأربعة على الطائرات المدنية الإماراتية.

وكشف مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سيف السويدي، في حديث لموقع "24" الإماراتي، أن الإمارات تقدمت بتلك الشكوى بعد اعتراض قطر لطائرات إماراتية مدنية خلال رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسارات ومستوفية الموافقات والتصاريح، مهددة بذلك التصرف حياة الركاب المدنيين.

يذكر أن المقاتلات القطرية اقتربت من طائرتين مدنيتين إماراتيين خلال رحلة اعتيادية الأسبوع الماضي في حادثة ثانية، فيما اعترض الطيران الحربي القطري في الحادثة الأولى التي وقعت منتصف شهر يناير الماضي طائرتين مدنيتين أخريين.