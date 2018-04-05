البحرين تستضيف أول قاعدة عسكرية بريطانية بالشرق الأوسط

بعد أكثر من أربعين عاماً تعيد #بريطانيا افتتاح قاعدتها البحرية في البحرين وتحمل اسم إتش إم إس الجفير البحرية.

وتعد القاعدة البريطانية في #البحرين هي الأولى في الشرق الأوسط منذ 4 عقود وتستضيف القاعدة نحو خمسمئة من عناصر #البحرية_البريطانية بينهم بحارة وجنود وطيارون.

ومن بين مهام #القاعدة_البريطانية، ضمان تحرك شحنات النفط والبضائع من آسيا إلى #أوروبا.

وقد بلغت كلفة إنشائها أكثر من 37 مليون جنيه إسترليني، بدأ تشييدها قبل ثلاثة أعوام.

وسبق أن أسست بريطانيا قاعدة إتش إم إس البحرية أول مرة عام 1935 قبل أن تحصل #المنامة على استقلالها عام 1971.

وفي عام 2014 وقعت كل من المنامة ولندن اتفاقاً يسمح لبريطانيا بإنشاء قاعدة عسكرية في البحرين.. فضلاً عن تحسين المنشآت في ميناء سلمان الذي كان يستقبل أربع سفن بريطانية تعمل في مجال مكافحة الألغام.