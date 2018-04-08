شاهد ما قاله محمد بن راشد للوزراء..ورد رجل الراديو عليه

وجَّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعيين المواطن علي المزروعي باحثاً اجتماعياً بوزارة تنمية المجتمع، مشيراً إلى "أنه تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن، هكذا أراد زايد".

وقال في حسابه على تويتر: "استضفنا اليوم المواطن علي المزروعي في مجلس الوزراء. استمعنا لخطة وزيرة تنمية المجتمع".

وأضاف "اعتمدنا 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود للثلاث سنوات القادمة".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد دعا المواطن الإماراتي علي المزروعي من رأس الخيمة، لحضور اجتماع مجلس الوزراء، وذلك أثناء استعراض وزيرة التنمية الاجتماعية خطة مساعدة ذوي الدخل المحدود في دولة الإمارات، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يذكر أن المزروعي، اتصل بإذاعة عجمان، بهدف إيصال احتياجات المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود، وتسببت شكوى المزروعي في 3 أبريل عبر الراديو، بإيقاف مذيع قلل من أهمية تلك الشكوى، ولم يتعامل باللياقة الكافية مع المتصل.

ففي حين بدأ علي راشد المزروعي يشكو من ارتفاع الأسعار والغلاء، قاطعه المذيع نافياً صحة كلامه. ما دفع بولي عهد إمارة عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى إيقاف المذيع عن العمل في إذاعة عجمان، لأنه تحدث بـ"أسلوب غير لائق"، بحسب ما أوردت الصحف المحلية.

فيما وجه حاكم #دبي، الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم، بتوفير كافة احتياجات المواطن الذي اتصل بإذاعة عجمان بشكل فوري، وتلبية جميع متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال الـ 24 ساعة القادمة.

كما طلب من وزيرة تنمية المجتمع عرض تقرير مفصل وعاجل أمام اجتماع مجلس الوزراء القادم بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود وعرض مرئيات واضحة لخطة الوزارة بهذا الخصوص.