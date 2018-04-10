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سلطان بن سحيم: استقدموا تركيا وإيران وأبعدونا عن الخليج

المصدر: العربية.نت
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أكد الشيخ #سلطان_بن_سحيم آل ثاني أن سياسة نظام الحمدين أبعدت قطر عن جيرانها وأشقائها العرب، بينما "استقدمت" دعماً من تركيا وإيران، معتبراً أن التاريخ والقطريين لن يرحمون المسؤولين عن هذه العزلة.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "بكل مرارة وأسى أقولها: أين كانت قطر وكيف بلغت؟! وبعد أن كانت عزيزة بجيرانها وأشقائها، أصبحت معزولة وحيدة بفعل سياسة نظام الحمدين.. لن يرحمهم التاريخ ولن يصفح عنهم شعبهم".

وأضاف في تغريدة أخرى: "استقدموا التركي والإيراني، وأبعدونا عن محيطنا الخليجي، أبعد هذا كله نستغرب أن يدافع جيراننا عن مصالحهم؟!"، مرفقاً التغريدة بهاشتاغ #قاعدة_عسكرية_سعودية_في_سلوى.

كلمات دالّة

#سلطان بن سحيم, #قاعدة عسكرية سعودية في سلوى, #قطر, #الدوحة, #عزلة قطر, #الخليج, #نظام الحمدين

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