قرقاش عقب زيارة تميم لأميركا: حل الأزمة بوابته الرياض

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، #أنور_قرقاش، اليوم الأربعاء، تعقيبا على #زيارة_أمير_قطر_لأميركا إن حلّ #الأزمة_القطرية بوابته الرياض وسيتم بجهود خليجية ويشمل مصر.

وغرد قرقاش على حسابه بتويتر قائلا: "لا يوجد "اختراق " في أزمة قطر بعد زيارة أميرها العادية إلى الولايات المتحدة، حلّ الأزمة بوابته #الرياض وسيتم بجهود خليجية ويشمل مصر، وإطاره السياسي المبادئ والمطالب. الدول الأربع مجمعة على ذلك."

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض الثلاثاء.

وسبق أن اتهم ترمب الدوحة بتمويل #الإرهاب "على مستوى عال".

وقبل 10 أشهر قاطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر الدوحة، بسبب نشر قطر التطرف وإثارة الاضطرابات الإقليمية والسماح بتدفق الأموال إلى الجماعات الإرهابية.