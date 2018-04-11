قرقاش عقب زيارة تميم لأميركا: حل الأزمة بوابته الرياض

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، #أنور_قرقاش، اليوم الأربعاء، تعقيبا على #زيارة_أمير_قطر_لأميركا إن حلّ #الأزمة_القطرية بوابته الرياض وسيتم بجهود خليجية ويشمل مصر.
وغرد قرقاش على حسابه بتويتر قائلا: "لا يوجد "اختراق " في أزمة قطر بعد زيارة أميرها العادية إلى الولايات المتحدة، حلّ الأزمة بوابته #الرياض وسيتم بجهود خليجية ويشمل مصر، وإطاره السياسي المبادئ والمطالب. الدول الأربع مجمعة على ذلك."
وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض الثلاثاء.
وسبق أن اتهم ترمب الدوحة بتمويل #الإرهاب "على مستوى عال".
وقبل 10 أشهر قاطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر الدوحة، بسبب نشر قطر التطرف وإثارة الاضطرابات الإقليمية والسماح بتدفق الأموال إلى الجماعات الإرهابية.
لا يوجد "إختراق " في أزمة قطر بعد زيارة أميرها العادية إلى الولايات المتحدة، حلّ الأزمة بوابته الرياض وسيتم بجهود خليجية ويشمل مصر، وإطاره السياسي المبادئ والمطالب. الدول الأربع مجمعة على ذلك.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 11, 2018