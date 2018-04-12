بسبب تحذيرات.. الخطوط الكويتية توقف رحلاتها إلى بيروت

أعلنت #الخطوط_الجوية_الكويتية في وقت متأخر الأربعاء، وقف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية #بيروت اعتبارا من الخميس لأسباب أمنية. وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وذكرت الخطوط الكويتية في بيان أنه تم اتخاذ هذا القرار "بناء على تحذيرات أمنية بخطورة الطيران فوق الأجواء المحيطة بلبنان".

وأضاف البيان "‏تود الخطوط الجوية الكويتية إخطار مسافريها الكرام بأنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان الشقيقة وحفاظا على سلامة ركابنا الأعزاء والتزاما من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة ‏فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتبارا من الخميس 12إبريل وحتى اشعار آخر شاكرين تفهمكم وتعاونكم متمنيين السلامة للجميع".

ومساء الثلاثاء، دعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكنترول)، شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن غارات جوية في #سوريا خلال 72 ساعة.

وذكرت يوروكونترول أنه من الممكن استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو كليهما معاً خلال تلك الفترة وأن هناك احتمالاً لتعرّض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني "ينبغي توخي الحذر عند تخطيط العمليات الخاصة بالرحلات في منطقة معلومات الطيران بشرق المتوسط/نيقوسيا". ولم تحدد المنظمة مصدر أي تهديد محتمل.