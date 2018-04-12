قرقاش: من الرياض يبدأ استرجاع العرب لدورهم

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش الخميس على أن الرياض تعيد دور العرب الفاعل. وقال في تغريدة له على حسابه على تويتر أثناء حضوره اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية المنعقدة في الرياض: "مواقف الإمارات الوسطية والمعتدلة الساعية إلى بلورة إجماع عربي دور نفخر به ونجد فيه الرسالة السامية في هذه الظروف المضطربة، من الرياض العزيزة تبدأ إرهاصات استرجاع العرب لدورهم."

وأضاف في تغريدة أخرى: من الرياض عاصمة العزم والحزم العربي مشاركا في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة، نسعى لبلورة مواقف موحدة تعزز الاستقرار وترفض التدخلات الإقليمية في شؤونا، وتفعِل الدور العربي في قضايا المنطقة.

مواقف الإمارات الوسطية والمعتدلة الساعية إلى بلورة إجماع عربي دور نفخر به ونجد فيه الرسالة السامية في هذه الظروف المضطربة، من الرياض العزيزة تبدأ إرهاصات إسترجاع العرب لدورهم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 12, 2018



وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال الخميس، خلال القمة إن القضية الفلسطينية تتصدر بنود أعمال هذه القمة. وأضاف أن بلاده تستنكر إعلان #واشنطن القدس عاصمة لإسرائيل.

كما أكد الجبير على أنه يجب التعامل مع الإرهاب بحزم وتجفيف منابع تمويله. وأشار إلى أن إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة في المنطقة.