الرياض.. الدول الأربع تتمسك بكافة مطالبها من قطر

عقد وزراء خارجية #السعودية ومصر والإمارات والبحرين اجتماعاً تشاورياً على هامش الاجتماع الوزاري العربي في #الرياض الخميس. وفق ما أورت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبحث الوزراء آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين مواقف دولهم الثابتة في مكافحة التطرف والإرهاب رافضين أية محاولات للتدخل في شؤون الدول العربية من خارج الإقليم، ومشددين على تضامنهم واستمرار تنسيق مواقفهم لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ككل.

وبحث الوزراء تطورات #أزمة_قطر، حيث أكدوا على موقف دول الرباعية الثابت بضرورة تلبية دولة قطر لقائمة المطالب الثلاثة عشر التي تم طرحها وتمسكهم بالمبادئ الستة الواردة في اجتماع #القاهرة وإعلان #المنامة، باعتبار ذلك أساساً ضرورياً لإقامة علاقة طبيعية معها.

كما اتفق الوزراء على استمرار التنسيق والتشاور فيما بينهم خلال المرحلة القادمة.