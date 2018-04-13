قصة هذه اللوحة الإعلانية التي فتحت معركة سياسية بالكويت

تسببت لوعة دعائية نفذتها وزارة الأوقاف الكويتية في أحد الطرق الرئيسية، تحمل عنوان "حجابي.. به تحلو حياتي" جدل واسع بين نشطاء في الكويت، رافضين بأن يكون هناك مساحات لتسويق تيارات فكرية وفرض توجهاتهم عبر سُلم "الحجاب" وكسر قوانين الدستور الكويتي.



بهذا نشرت عضو مجلس الأمة الكويتي #صفاء_الهاشم، تغريدة عبر حسابها في "تويتر" تضمنت تلك اللوحة والتي تحمل شعار الوزارة، وعلقت: "حملة إعلانات غريبة، دولة مدنية يكفل بها الدستور الحرية الشخصية، ولا تقبل مثل هذه الإعلانات".

وأشارت الهاشم في حديثها مع "العربية.نت" بأنها خاطبت #وزير _الأوقاف لوقف الحملة التي وصفتها بالـ "غريبة" وقالت: "إنني لم أهاجم الحجاب بحد ذاته، وما زال في رأيي أن الحجاب قضية شخصية كما في #الدستور، وكثير من معارفي محجبات، وإذا كانت الاتهامات التي وجهت لي بأني انتخابية وخسرت، فمن السذاجة انتخابياً أن أهاجم ناخباتي، وليس ذلك ما أعنيه، فسؤالي واضح كعادتي دائما في الطرح، من وراء تلك الحملة؟ وهل هي حملة برعاية الوزارة، أو حملة حكومية لأن شعار وزارة الاوقاف موجود على الإعلان؟ وإذا كانت حملة برعاية أموال حكومية، فلماذا يذكر في نهاية الإعلان رعاية باسم شخص مذكور اسمه؟ ومنذ متى الحملات التوعوية الحكومية تكون برعاية شخص بعينة، وقد يكون محسوب على تيار ما يسمى بالإسلامي، وعلى أي بند تم صرف نفقات هذه الحملة؟"

وأضافت: "أنني اوجه سؤال برلماني لوزير الأوقاف، هل مرت هذه الحملة بالقنوات القانونية؟ لأن لدينا في الكويت تاريخ طويل من حملات مشبوهة بمثل هذه الحملات، واكتشفنا فيما بعد أنها نفعية تخدم تيار معين، وهذا السيناريو تحت مظلة #الحجاب حتى تسكت الافواه عن السؤال؟ وهل هناك دراسة جدوى لهذا الإعلان؟ وما الهدف منه؟"

وأسطرت الهاشم في استفهاماتها: "هل الإعلان يعني أنكِ إذا كنتِ غير محجبة، وعند رؤيتك للإعلان ستقومين بارتداء الحجاب؟ أم أن الإعلان هو استفزاز؟ وانا كسياسي اقسمت على حماية حريات الشعب، لا أن يكون الشارع مكان لطرح ايدلوجيات وتصفية حسابات، واستعراض لتيار على حساب اخر".



وأوضحت أن تغريدتها أدت الى تحويل الحملة ضدها من حسابات مشبوهة، يقودها "اخوانية" ولو كان هذا الشخص الذي وضع اسمه على اللوحات قد قام بتنفيذها من حسابه الخاص.

وختمت حديثها قائلة: "سأوجه سؤالي للبرلمانيين ووزارة الاوقاف لمعرفة المنتفعين، ومن يريد أن يفرض وصايته، فالدين الاسلامي دين سماحة، وعندما نزلت الرسالة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام امره الله ان تكون الرسالة بالترغيب وليس بالترهيب"



هذا وقد وجدت هذه الحملة أصداء واسعة، وحالة من الجدل حول الحجاب، بينما عبر برلمانيون ونشطاء عن انتقادهم لهذه الحملة.

وفي السياق ذاته، كتبت الدكتورة غدير اسيري: "لسنا ضد الحجاب، وإنما موقف الحكومة بدعمها الرسمي من باب التصدي بفكرة عدم الالتزام باللباس الشرعي، وتمويلها من أموال الدولة، وهو أمر مرفوص".

وقالت غديري في تغريدة على حسابها الشخصي "أن #الكويت المنية ترفض ولا تحتمل تبني فكر الهيئات الإسلامية، واستيراد تصدير الثورات الاسلامية والوصاية بالفكر من خلال الإسلام السياسي بأقنعته المتعددة الظاهرية، والمتشابهة بالمنهج والمحتوى، وإننا نرفض ما تقوم به الحكومة من حملات تشق المجتمع، وتضر باختلافاته الثقافية، فالتفسيرات للزي والاحتشام نسبية تختلف من بيت لآخر، ومن مذهب لآخر، ومن دين لآخر، فهذه الحملات استفزازية تهدف لزعزعة الامن الاجتماعي"

وعلى النقيض، قال عضو المجلس وليد #الطبطبائي: "إن على الوزير عدم الاستجابة لمطالبات الهاشم" معرباً عن استغرابه لاستنكار الهاشمي الحملة التي أطلقتها الوزارة.