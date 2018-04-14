الإرهابي النعيمي يحتفل بزواج ابنه وصحف قطر تبارك

في واقعة غريبة جديدة من غرائب #قطر التي لا تُحصر، فوجئ متابعون بتهنئة وردت في أكبر الصحف القطرية بمناسبة زفاف نجل الإرهابي المطلوب على القوائم القطرية نفسها، والإشارة هنا إلى القائمة التي أعلنت عنها الداخلية القطرية مؤخراً والتي ضمت اسم 19 فرداً، من بينهم 11 مواطناً قطرياً، وعدد من الكيانات القطرية، وكان من أبرزهم عبد الرحمن النعيمي نفسه التي احتفلت #الصحف_القطرية بزفاف نجله.

في التفاصيل، جاء في صحيفة "الراية" القطرية يوم الأربعاء 11 إبريل/نيسان تهنئة خاصة بزفاف نجل أحد أهم ممولي تنظيم #القاعدة. ووفقاً لما جاء في الخبر: "يحتفل الدكتور عبد الرحمن بن عمير الجبر النعيمي مساء اليوم بزواج ابنه عبد الله وذلك بساحة الاحتفالات- منطقة النعيم.. وألف مبروك".

وفي جولة لـ"العربية.نت" على حسابات أبناء الإرهابي القطري #عبد_الرحمن_العمير، برز عدد من الصور لحفل زفاف ابنه، ظهر فيها عدد من الشخصيات القطرية. وكان من بين الحضور عبد الله السليطي، وهو بحسب ما يضعه من تعريف شخصي لنفسه على مواقع التواصل "مستشار في النفط وكاتب بصحيفة الراية القطرية، ورئيس تحرير جريدة الشرق القطرية سابقاً، ومجلة ديارنا والعالم".

ووفقا للصورة التي نشرها أحد أبناء عبد الرحمن العمير، ظهر السليطي متوسطاً الإرهابي المطلوب والمدرج على القوائم الدولية وابنه العريس عبد الله.

كما تبين من خلال مجمل التعليقات التي كتبها المتابعون على صفحات أبناء عبد الرحمن العمير، المطلوب رقم واحد على قائمة الإرهاب القطرية والمدرج كذلك ضمن قائمة الإرهاب التابعة للخزانة الأميركية منذ 2014، حجم التأييد والدعم الذي يحظى به من الداخل القطري ومن قبل عدد من الشخصيات القطرية الرسمية.

وكانت الحكومة البريطانية قد أدرجت عبد الرحمن بن عمير النعيمي، رئيس "منظمة الكرامة لحقوق الإنسان"، ومقرها جنيف، على قائمة العقوبات لاشتباهها في تمويله جماعات متطرفة.

وجاء قرار بريطانيا بعد 10 أشهر من وضع #القطري_النعيمي على قائمة الحظر الأميركية. وتضمن القرار تجميد أصول النعيمي في بريطانيا، ومنع أي مصرف له فروع في بريطانيا من التعامل معه.

وكانت واشنطن وصفت النعيمي بأنه "مموّل لتنظيم القاعدة، يساعد على تزويده بالمال والعتاد في سوريا والعراق والصومال واليمن، منذ أكثر من 10 أعوام".

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول 2014، بأنّ يعتقد أن النعيمي "حوّل أكثر من مليوني دولار شهرياً لتنظيم القاعدة في العراق لفترة معينة". ووضعت الخزانة الأميركية النعيمي على اللائحة 13224 لداعمي الإرهاب، واتهمته بتوفير دعم مادي لتنظيمات تابعة للقاعدة في اليمن وسوريا والعراق.

وذكرت أن النعيمي قدم في 2013 ما يقارب 600 ألف دولار إلى القاعدة، عبر ممثلها في سوريا أبوخالد السوري، وكان ينوي إرسال 50 ألف دولار أيضاً. وأفادت بأن النعيمي أرسل 250 ألف دولار إلى حركة الشباب الصومالية في منتصف 2012، وكانت له علاقة بأبرز وجوهها، مثل: مختار روبو علي وحسن طاهر عويس.

ويشرف النعيمي على "منظمة الكرامة" غير الحكومية التي تأسست في عام 2004 والمدرجة على قائمة الإرهاب التابعة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والامارات والبحرين ومصر).